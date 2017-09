1.º Centro Escolar do País celebra 10 anos

Resende assinala aniversário do Centro Escolar de S. Martinho de Mouros

O Centro Escolar de S. Martinho de Mouros, em Resende, celebra 10 anos no próximo dia 11 de setembro e o Município, em conjunto com o Agrupamento de Escolas de Resende, vai assinalar a data com uma cerimónia a realizar pelas 15h30, naquele estabelecimento de ensino.

Durante a cerimónia vai ser entregue o Prémio Eça de Queirós aos alunos que se destacaram na disciplina de Português, durante o ano letivo 2016/2017.

Recorde-se que o Centro Escolar de S. Martinho de Mouros, inaugurado a 11 de setembro de 2007, foi o primeiro estabelecimento de ensino deste género a entrar em funcionamento a nível nacional e foi considerado um centro escolar modelo, servindo de exemplo para todos os outros que foram abrindo pelo país. Uma das suas grandes inovações foi o facto de todas as salas do 1.º ciclo estarem equipadas com quadros interativos.

Apresentou, ainda, um conjunto de valências, que eram uma novidade na altura: novas tecnologias de informação, desporto, música e línguas estrangeiras e marcou o início da reformulação física de todo o Parque Escolar do Concelho de Resende.

Em 2007, este Centro Escolar recebeu 200 alunos provenientes de 14 estabelecimentos de ensino (9 Escolas Primárias e 5 Jardins de Infância) localizados nas freguesias de S. Martinho de Mouros, Barrô, Paus e S. João de Fontoura, sendo que o Município passou a garantir o transporte e refeições para todas as crianças.