12 EMPRESAS DA REGIÃO CENTRO EM DESTAQUE NA CIMEIRA DA SAÚDE

BMD, Coimbra Genomics, HeartGenetics, Immunethep, InKlusion, Labfit, Nu-rise, Sensing Future, Soft Bionics, Sword Health, Take the Wind, Ydeal são as 12 empresas da área da saúde da região Centro que estão em destaque no World Health Summit Regional Meeting 2018, que se realiza no Convento de São Francisco, em Coimbra, de 19 a 20 de abril de 2018.

Trata-se da iniciativa START(H)UP), promovida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) e pelo Consórcio Coimbra Health, que pretende mostrar a atividade de doze empresas da região Centro em áreas como Medtech, Biotech e Digital Health, apresentando e promovendo alguns produtos e tecnologias inovadoras que são desenvolvidas na região.

Para Ana Abrunhosa, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), “estas empresas, que muito nos orgulham, são uma excelente amostra da dinâmica inovadora que o setor da saúde tem tido na região, conciliando jovens altamente qualificados com investigação e inovação, em contexto empresarial. Desejamos que os seus exemplos se multipliquem pela região e pelo país.”

Destas 12 empresas serão escolhidas três (duas delas escolhidas por um júri e uma pelos participantes na Cimeira), que farão a sua apresentação pública no dia 20 de abril. O galardão de reconhecimento será entregue pela Secretária de Estado da Indústria, Ana Teresa Lehmann, e pela Presidente da CCDRC, Ana Abrunhosa.

Programa 20 de abril

12h30: Boas-vindas e apresentação da iniciativa – Ana Abrunhosa, Presidente da CCDRC

12h40: Apresentação das 3 startups vencedoras

12h55: Atribuição da distinção Born from Knowledge

13h00: Entrega dos Galardões