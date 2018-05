120 MIL EUROS PARA ATIVIDADE SÉNIOR

63 protocolos de colaboração foram assinados na Sede da Junta de São Cipriano e Vil de Soito. O Município renovou e robusteceu a parceria que leva a Atividade Sénior a quase 2400 pessoas.

Almeida Henriques, Presidente da Câmara de Viseu salientou a “entrega e disponibilidade dos monitores, dos 65 promotores locais e oito parceiros que este ano irão dedicar 11.800 horas aos seniores do município”. O autarca acrescentou que “os protocolos no valor de quase 120 mil euros são um investimento na qualidade de vida. Viseu é hoje uma cidade exemplar na aposta no envelhecimento ativo – o nosso projeto um caso reconhecido de sucesso!”

Este ano juntaram-se o Oliveirense e o Lar Nuclisol Jean Piaget, assim como o Centro de Apoio Alzheimer Viseu que está a colaborar ativamente com o programa no processo de avaliação e monitorização das atividades, dos participantes e equipa técnica.

A Atividade Sénior, onde este ano todos os participantes têm um pedómetro para monitorizar as suas caminhadas, tem em funcionamento 11 grupos de atividade. E mantém o compromisso de criar as oportunidades e as condições para que cada viseense, independentemente de fatores sociais, económicos, geográficos ou demográficos possa ser mais ativo, mais saudável e mais feliz.

Almeida Henriques, salientou o facto de 42,5% dos participantes estarem isentos do pagamento de inscrição e deste projeto social estar patente nas 25 freguesias do Município. Onde “a Ecopista vai fazendo a ligação entre estes polos e promovendo as caminhadas, dos comportamentos de vida ativos e da mobilidade sustentável. Assim como os Parques Gerações Ativas que ainda criam memórias positivas intergeracionais”.

A Vereadora com o pelouro do Desporto, Cristina Brasete, salientou a proximidade e atenção da Atividade Senior, que este ano “promove junto dos grupos frágeis ou muitos frágeis, quatro aulas por semana, onde vai acompanhar 100 participantes que precisam de um apoio mais próximo”.