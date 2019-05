13 de maio Peregrinações a Fátima

A CP – Comboios de Portugal vai reforçar, no dia 13 de maio, a sua oferta regular da Linha do Norte, para facilitar o transporte aos milhares de peregrinos que visitem o Santuário de Fátima, concedendo paragem extraordinária em Caxarias, ao comboio Intercidades que parte de Lisboa Santa Apolónia às 15h30.

A 12 e 13 de maio, as ligações rodoviárias, em ambos os sentidos, entre Caxarias e o Terminal Rodoviário de Fátima serão efetuadas pela Rodoviária do Lis, através de um serviço especial com articulação dos horários dos autocarros e dos comboios.

Ao longo do dia, a CP disponibiliza um total de doze ligações Intercidades, bem como diversas ligações regionais, dando resposta às necessidades de mobilidade de todos os que se vão deslocar a Fátima, assegurando uma viagem rápida, cómoda e segura.