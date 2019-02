14.ª Sessão Plenária da Assembleia Municipal Infantil de Viseu

A Assembleia Municipal de Viseu promove a Assembleia Municipal Infantil com intuito de incentivar o interesse pelos direitos e deveres de cidadania, considerando que esta se promove com a educação que se incute no cidadão ao longo da vida. É, por isso, da responsabilidade da sociedade e das instituições assegurar que as gerações cumpram e façam cumprir os desígnios da cidadania.

No âmbito desta realização anual é promovido um Concurso para o Cartaz de divulgação da iniciativa, alusivo ao tema proposto para reflexão e debate na Sessão Plenária, constituindo um importante desafio que reforça a exploração da temática proposta.

No ano 2019 o tema da Sessão Plenária da Assembleia Municipal Infantil é “Viseu Inclusivo”, sendo abordadas diversos subtemas: Mobilidade e Acessibilidade, Viseu uma cidade para todos, Diferentes mas todos Surpreendentes, BrincaParque, Amizade Inclusiva, Viseu Inclusivo – Crianças Refugiadas, Educação Intercultural, É possível.

Participam na 14.ª Sessão Plenária da Assembleia Municipal Infantil, cerca de 70 “deputados” eleitos entre os alunos do 4.º ano do ensino básico nos 5 Agrupamentos de Escolas do concelho (Grão Vasco, Viso, Viseu Norte, Infante D. Henrique e Mundão), nos Colégios, Imaculada Conceição e Via Sacra, e no Jardim Escola João de Deus.