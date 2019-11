150 CARVALHOS PLANTADOS EM MANGUALDE

A Associação Lousitânea – Liga de Amigos da Serra da Lousã e a Fundação Benfica, em parceria com a Câmara Municipal de Mangualde, desenvolveram uma ação de educação ambiental intitulada “Faz da tua Escola um Viveiro”, inserida num projeto de prevenção e sensibilização para riscos em vários ambientes. Assim, na manhã de ontem, dia 21 de novembro, com a ajuda dos 150 alunos do 3.º ano da Escola Ana de Castro Osório e da EB1 de Mesquitela do Agrupamento de Escolas de Mangualde, foram plantados cerca de 150 Carvalhos na Serra de St. António dos Cabaços, na União de Freguesias Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta. A ação contou, por isso, com o apoio desta União de Freguesias.

O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Elísio Oliveira, e o Presidente da União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta, Marco Almeida, estiveram presentes. Na atividade participaram também o Agrupamento de Escolas de Mangualde e a Associação Lousitânea – Liga de Amigos da Serra da Lousã. A plantação das árvores germinadas nos restantes estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas de Mangualde será realizada nas próximas semanas.

CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO DE VIVEIRO COM ESPÉCIES AUTÓCTONES

Este projeto foi apresentado ao Agrupamento de Escolas de Mangualde e consistiu na criação de um espaço de viveiro com espécies autóctones, o carvalho-negral (Quercus pyrenaica) e o carvalho-alvarinho (Quercus robur), nas escolas e alargado também às famílias das crianças. Recorde-se que a primeira fase do projeto consistiu numa pequena abordagem teórica e na realização de sementeiras e apadrinhamento com os alunos e decorreu nos dias 4, 5 e 6 de fevereiro de 2019, com todos os estabelecimentos do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Mangualde. A segunda fase consistiu na plantação das árvores germinadas na primeira fase, após processo de crescimento, e decorreu no âmbito do Dia da Floresta Autóctone.