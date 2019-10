175 mil euros para 9 freguesias

Esta quinta-feira, o Executivo Municipal aprovou um conjunto de contratos-programa e protocolos com 9 freguesias do Concelho.

O valor total é de cerca de 175 mil euros e visa a manutenção e reparação da rede de fontanários, requalificações de ruas, criação e manutenção de escolas de música, reparação de estradas, entre outras.

“Este Executivo tem feito um investimento democrático e de proximidade sem precedentes na melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos do Concelho, bem patente no valor já investido nas freguesias. Damos um bom exemplo ao Estado do que é praticar a coesão territorial”, refere o Presidente da Câmara, Almeida Henriques.

Desde 2013, o Município já investiu mais de 73 milhões de euros nas freguesias, traduzidos em mais de 1.000 obras de proximidade, a que acresce mais de 40 milhões de euros no sistema de água e saneamento.

Até final deste ano, será inaugurados mais de 5 milhões de euros de obra em fecho do sistema de água.