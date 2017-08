1ª TEMPORADA DA REDE CULTURAL VISEU DÃO LAFÕES ATRAIU MILHARES DE PORTUGUESES E ESTRANGEIROS

8 concelhos, 23 espetáculos e mais de 6700 espetadores

A primeira temporada da Rede Cultural Viseu Dão Lafões ainda vai a meio e já superou as expectativas, contando com uma grande adesão por parte do público, que se traduz em mais de 6000 espectadores.

Desde o dia 1 de julho até ao dia 19 de agosto, os projetos artísticos programados multiplicaram-se em 23 espetáculos, distribuídos por 8 dos 14 concelhos que integram a Rede.

Ao longo deste período, a Rede Cultural Viseu Dão Lafões promoveu os projetos de quatro estruturas culturais do território: 8 sessões de Cinema ao Ar Livre, realizadas pelo Cine Clube de Viseu; 7 apresentações do espetáculo Fibras Longas, do Teatro Viriato; 3 espetáculos de Campanologias Beirãs, da Binaural/Nodar e 5 apresentações de O Pequeno Grande Polegar da ACERT.

Com este projeto de programação cultural em rede, a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões tem como objetivo promover um diálogo proveitoso com os agentes culturais locais, complementando as dinâmicas culturais da região e contribuindo para a atratividade do território.

A programação prossegue, para já, com uma agenda definida até 30 de Setembro, com o teatro de rua, da ACERT, “O Pequeno Grande Polegar”, no dia 26 de agosto em Tondela, no dia 9 de setembro, em Aguiar da Beira, no dia 16 de setembro, em Nelas, e no dia 30 de setembro em São Pedro do Sul.

O projeto “Rede Cultural Viseu Dão Lafões” decorre da aprovação da candidatura da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, ao concurso destinado a Programação Cultural em Rede, cofinanciado pelo Programa Operacional Regional – Centro 2020. Um investimento que terá a duração de 3 anos, ao longo dos quais se pretende consolidar uma estratégia de promoção e afirmação territorial comum aos 14 municípios associados, com base na cultura e na criação artística.