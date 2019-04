1º Mercado do Livro de Viseu abre portas amanhã

Numa iniciativa inédita do Município de Viseu com a Book Company, o Mercado 2 de Maio acolhe a partir de amanhã, 12 de abril, o 1º Mercado do Livro de Viseu, evento que se prolonga até 20 de abril. A sessão de abertura está agendada para as 15h00 e conta com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques, e do Vereador da Cultura e Turismo, Jorge Sobrado.

Ao longo 10 dez dias, instalam-se na praça histórica de Viseu mais de 145 editoras, com montra literária de mais de 2250 títulos, dos mais variados géneros da literatura lusófona e estrangeira, da poesia à ficção, da banda desenhada às publicações infantojuvenis.

Globalmente, serão mais de 7500 exemplares à venda neste Mercado, alguns dos quais com oportunidades e descontos entre os 20% e os 85% para todos os leitores.

A par do seu catálogo extenso, o 1º Mercado do Livro de Viseu beneficiará de uma programação complementar, promovida em parceira com a Editora Edições Esgotadas. Apresentações de livros, conversas e debates com autores locais terão lugar num pequeno auditório ao ar livre, momentos dos quais todos poderão participar gratuitamente.

A pensar nos pequenos, o Mercado oferece animação infantil, trazendo em forma de mascote e anfitrião uma das personagens que mais se destaca no universo da literatura infantojuvenil – Greg, da coleção “Diário de um Banana”, de Jeff Kinney.