1xbet Portugal: novidade em apostas para os mercados de língua portuguesa e para Portugal

Mais que uma simples casa de apostas, o investidor desportivo que decidir utilizar a 1xBet Portugal vai encontrar na plataforma um conjunto de serviços que ajudam no processo de apostas, assim como na diversão de quem decidir lucrar e acompanhar seus desportos favoritos.

Com um serviço de qualidade, interface intuitiva e atendimento em português, a 1xBet se afirma como uma das melhores opções disponíveis no mercado nacional, ganhando espaço entre os grandes nomes das apostas desportivas.

A companhia de apostas opera desde 2007 com apostas desportivas com licença. Apostas online 24 horas por dia, todos os dias da semana. Com uma ampla oferta de bónus e promoções a 1xBet é das opções mais interessantes para os apostadores que gostam de receber dinheiro grátis. O principal bónus da casa é o de boas-vindas atribuído aos novos clientes. Trata-se de um bónus de percentagem. Você recebe um valor percentual de acordo com o valor do seu depósito inicial.

Também há bónus para novos depósitos: 100% de bónus até um máximo de 100 euros. Condições de Rollover: O total de deposito mais o bónus tem de sofrer um rollover de 5 vezes em apostas simples com odds mínimas de 2.00 Ou em apostas múltiplas que possuam uma das opções de apostas com odds mínimas de 2.00.

Apostas em Handicaps (exceto o handicap europeu) e apostas em totais não contam para o rollover do bónus mas podem ser feitas normalmente. As apostas só irão contribuir para o Rollover quando tiverem os status de apostas resolvidas.

Além de ser o maior bookie da CEI a casa oferece centenas de linhas de apostas em milhares de eventos. Transforma-se numa das maiores casas de apostas do mundo, está em todos os países sempre com promoções exclusivas e soluções padronizadas para os mercados específicos.

A casa é líder de mercado na oferta de streams dos principais eventos desportivos. Ou seja pode-se assistir de graça os principais jogos do mundo nos mais variados desportos. E de forma totalmente gratuita bastando o registo na casa.

Diariamente a casa oferece em média 1.000 eventos diários com centenas de linhas de apostas e com a maioria deles presentes na plataforma ao vivo.

A 1xBet Portugal é também bastante acessível e você pode efetuar o seu registro de forma tradicional através do e-mail. Mas também pelo telemóvel e até mesmo pelas suas redes sociais facilitando muito o processo.

No caso do telemóvel, lembramos que a 1xbet oferece uma aplicação gratuita e especialmente desenvolvida para telefones móveis. Também tem um app chamado 1xWin que ajuda a poupar os dados móveis do serviço do telemóvel.

Outro destaque é a quantidade de mercados disponíveis e as diversas linhas dentro de cada um destes mercados. A 1xbet Portugal surpreende ao se igualar aos gigantes do setor nesta oferta. Além do entretenimento, é possível investir num excelente casino — onde, além dos tradicionais caça-níqueis, é possível investir em vídeo slots, que possuem gráficos incríveis ou em jackpots com prémios progressivos — além de partidas de poker — onde você pode apostar ao vivo e competir contra outros jogadores, aumentando assim a diversão dos clientes. É possível, ainda, experimentar os caça-níqueis de graça com o modo treino, para que o cliente decida antes de realizar um depósito se a experiência da plataforma é ou não agradável; um diferencial interessante e atrativo aos clientes. Até mesmo os mercados mais raros são encontrados com diversas opções de apostas como handicap asiático, marcadores, overs, etc.

Destaca-se também a questão do valor das odds. Invariavelmente oferece algumas das melhore odds do mercado e resiste melhor à queda dos valores das mesmas. Outro ponto importante é que é possível otimizar o site para o português brasileiro — cuidado este, que em muitas casas não é tomado, prejudicando ou o acesso de brasileiros ou de portugueses. Desta forma, qualquer possível dificuldade linguística que possa prejudicar a experiência do utilizador é minimizada. Outro fator a ser mencionada é a transmissão ao vivo- foi pensada para fazer da experiência do utilizador mais otimizada, pois dá ao clientes todas as informações para tomar as decisões sobre as apostas ao vivo, e ainda se pode divertir, sendo possível acompanhar ao vivo o jogo.

Detalhe, se o cliente ainda não possui conta na casa ele pode receber um bónus apelativo caso o apostador queira manter uma relação de longo prazo com a plataforma, pois a condição de rollover não é facilitada. Por isso a 1Xbet é uma das favoritas nesse aspecto porque o investimento aqui não necessita ser tão grande como em outras páginas de apostas. Vale a pena.