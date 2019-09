2.ª fase de obra arranca no Bairro das Mesuras

Foi aprovado em sessão do Executivo, um protocolo com a Junta de Freguesia de Viseu com vista ao arranque da 2.ª fase da requalificação do Bairro das Mesuras, que tem um valor global de 233 mil euros.

O projeto contempla trabalhos referentes a espaços verdes, manutenção do polidesportivo e execução de passeios inexistentes e finalização dos trabalhos de iluminação pública. No fundo, vem dar à continuidade à intervenção iniciada em 2017.

Nesta 2.ª fase, a intervenção prevê a plantação de novas espécies, criação de passagens pedonais, colocação de mobiliário urbano (nomeadamente bancos, mesas, papeleiras, bebedouro e suporte de bicicletas), execução de troço de ciclovia e arranjo do polidesportivo.

Inclui-se nesta fase, a rua Pintor Almeida e Silva, que será intervencionada ao nível da execução de novos passeios e provida de nova sinalização horizontal e vertical.