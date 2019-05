Considerando o sucesso da primeira marcha LGBTI+ em Viseu e a pertinência desta causa de Direitos Humanos cujos objetivos estão ainda por alcançar na sua plenitude, apesar de alguns avanços incontestados, a Plataforma Já Marchavas irá organizar uma segunda Marcha pretendendo assim inscrever a cidade de Viseu entre o número de suas congéneres nacionais que promove com regularidade este tipo de eventos.

Pra levar a cabo esta segunda Marcha, a Plataforma manterá a abertura que a caracteriza desde a origem, promovendo reuniões regulares que acolherão todas as associações e pessoas que se queiram juntar a organização, mostrando receptividade a todas as sugestões, propostas e ideias, buscando consensos ou, caso estes não sejam possíveis, decidindo pela maioria dos presentes cada questão que se venha a colocar.

Recordamos que a 1.ª Marcha LGBTI+ em Viseu esteve na génese desta Plataforma, sendo portanto natural que numa época em que ainda tantas pessoas são discriminadas e/ou perseguidas, no nosso país e noutras latitudes, seja nossa determinação dar seguimento a este e outros tipos de evento que contribuam para uma sociedade livre e harmoniosa, qualquer que seja a opção sexual ou de género de suas cidadãs e cidadãos.

No dia 10 de Abril de 2019 realizou-se a 1.ª reunião de organização da 2.ª marcha LGBTI+ de Viseu, seguindo-se no dia 17 de Abril a 2.ª reunião na qual estiveram presentes a maioria das organizações e pessoas que organizaram a 1.ª marcha LGBTI+ de Viseu. Nesta reunião, divulgada publicamente, contou com uma votação de 17 pessoas a favor, 1 abstenção e 1 voto contra, foi decidido que a Plataforma seria a organização da 2.ª Marcha LGBTI+ de Viseu, mantendo-se a lógica de uma plataforma inclusiva, participativa, aberta a todas e a todos as e os interessadas/os na luta por uma sociedade realmente livre e inclusiva!

Assim, a Plataforma agendou para o dia 20 de outubro do ano corrente a 2.ª Marcha de Viseu Pelos Direitos LGBTI+ e seguirá convocando reuniões abertas regulares através da sua página no facebook para preparar e organizar todas as tarefas necessárias ao bom ambiente, segurança e máxima visibilidade pública deste evento.

A Plataforma Já Marchavas convida todas e todos a marcharem pela liberdade no amor e a autodeterminação de género!