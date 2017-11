12 UNIVERSIDADES BRITÂNICAS PROCURAM POR ESTUDANTES PORTUGUESES EM VISEU – NO IPDJ

A OK Estudante, empresa líder em Portugal no encaminhamento de estudantes para universidades britânicas, segue rumo ao norte do país com a Tour OK Estudante e a segunda cidade por onde vai passar é Viseu (15), no IPDJ.

Logo após Viseu (15), a Tour vai passar por Aveiro (16) e a última edição será na cidade do Porto (17). No último ano mais de 4.000 estudantes participaram na Tour OK Estudante por todo o país.

Durante a Tour, estudantes do ensino secundário terão contacto direto com 12 universidades britânicas e vão ficar a saber como estudar numa universidade do Reino Unido com as propinas 100% financiadas.

O objetivo deste evento é fazer chegar esta oportunidade aos jovens de todos os cantos de Portugal. Somente em Viseu já estão confirmados mais de 350 estudantes da cidade e arredores.

No último mês a OK Estudante realizou a Tour em 4 cidades do centro de Portugal onde estiveram presentes mais de 1.300 estudantes que ampliaram os seus horizontes ao conhecer diferentes oportunidades e a criar diferentes expectativas para os seus futuros.

A melhor agência do mundo

A OK Estudante tem vindo a conquistar a confiança e o reconhecimento de várias instituições de ensino superior do Reino Unido. Prova disso ter recebido o prémio de melhor agente de universidades do mundo.

O prémio “Outstanding Partner Worldwide” foi atribuído à empresa no último 24 de outubro, na Convenção Mundial do Grupo Navitas em Bangkok, perante mais de 1.000 agentes de cerca de 100 países do mundo.

O Grupo Navitas, que promove anualmente esta convenção para a sua rede mundial de agentes, tem sede na Austrália e está presente em 31 países com 120 instituições de ensino.

Aos interessados em saber mais sobre a possibilidade de estudar numa universidade britânica com o apoio da melhor agente de universidades do mundo, pode fazer a inscrição no link abaixo ou ir até ao evento diretamente.

Inscrição:

VISEU

15 de Novembro

IPDJ

http://inglaterra.okestudante.pt/tour-norte-viseu-2017

Página Oficial do Evento

http://inglaterra.okestudante.pt/tournortegeral2017