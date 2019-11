20 anos de Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga

COLÓQUIO COMEMORATIVO, 12 DE NOVEMBRO, VISEU

(Auditório da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu)

Este ano Portugal comemora os 20 anos da Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga.

Duas décadas de inovação e dinamismo na implementação de políticas públicas na área das drogas e

toxicodependências, resultantes da operacionalização da Estratégia de 1999.

No âmbito destas comemorações as Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência da região centro do país (CDT

de Viseu, Guarda, Aveiro, Coimbra, Leiria e Castelo Branco) estão a organizar um Colóquio, que terá lugar na cidade

de Viseu, na tarde do dia 12 de novembro (com início às 14:00h), no Auditório da Escola Superior de Tecnologia e

Gestão de Viseu.

A abertura está a cargo de Anabela Almeida (Presidente da CDT de Viseu e da Guarda), João Vinhas (Vice-Presidente

da ESTG de Viseu) e João Goulão (Diretor-Geral do SICAD e Coordenador Nacional para os Problemas da Droga, das

Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool)

Do programa consta a realização de duas mesas de debate: uma primeira que abordará o contexto e motivações que

estiveram na Génese da Estratégia que delineou o Modelo Português e que conta com a participação de dois dos

membros da então Comissão para a ENLCD, João Goulão e Joaquim Rodrigues e, ainda, de Carlos Poiares (Professor e vice-reitor da Universidade Lusófona e Presidente da PSIJUS). Num testemunho vídeo estará, igualmente, presente,

Sir Richard Branson. A moderação está a cargo de Rui Correia, Coordenador do CRI da Guarda.

A segunda mesa lançará um olhar sobre a operacionalização da ENLCD, pela voz de alguns dos protagonistas das

diferentes áreas de intervenção: Catarina Durão (Ex-Coordenadora do CRI de Viseu); António Cardoso Ferreira (Ex-

Coordenador do CRI da Guarda); Emídio Abrantes (Coordenador do CRI de Aveiro); Rui Lino (Técnico na ET da Covilhã do CRI de Castelo Branco); Marta Eufrásio (Presidente das CDT de Coimbra e de Leiria) e Vítor Rodrigues

(Comandante do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana do Distrito de Viseu).A moderação estará a

cargo de Sérgio Oliveira, da Revista Dependências.

A última intervenção será feita pelo Subdiretor-Geral do SICAD, Manuel Cardoso e incidirá sobre os Desafios e

Oportunidades decorrentes do Modelo Português.

Na sessão de encerramento estarão presentes, Anabela Almeida, João Vinhas, João Goulão, Marta Eufrásio, Sofia

Almeida (Presidente da CDT de Aveiro), Cecilia Dias (Presidente da CDT de Castelo Branco).