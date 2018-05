20º PORTUGAL DE LÉS-A-LÉS COM PASSAGEM EM MANGUALDE

MAIOR MARATONA MOTOTURÍSTICA DA EUROPA,

QUE DECORRE DE 30 DE MAIO A 2 DE JUNHO,

TEM PASSAGEM NO MUNICÍPIO DE MANGUALDE A 1 DE JUNHO

No ano em que assinala 20 anos de existência, a maior maratona mototurística da Europa marca presença em Mangualde. Superando, uma vez mais, todas as expectativas de adesão, a caravana que vai cumprir 1160 quilómetros entre Faro e Felgueiras, de 30 de maio a 2 de junho, contará com mais de 2000 participantes.

A segunda etapa, a decorrer a 1 de junho, tem como ponto de passagem Mangualde, com paragem no Oásis instalado frente aos Paços do Concelho e, poucos quilómetros depois, na Live Beach, a primeira praia artificial da Europa. Os mototuristas subirão ainda ao Monte da Srª do Castelo, onde poderão contemplar a maravilhosa vista sob Mangualde e sob a região.