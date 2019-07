21º Torneio Internacional de Andebol de Viseu com cartaz de luxo

O 21º Torneio Internacional de Andebol de Viseu 2019 foi apresentado esta segunda feira, no Hotel Montebelo, em Viseu, e contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques, do Presidente da Associação de Andebol de Viseu, Joaquim Escada, e de representantes dos clubes nacionais participantes no

Torneio.

Trata-se de uma organização da Associação de Andebol de Viseu e da Federação de Andebol de Portugal, com o apoio institucional da Câmara Municipal de Viseu e de várias parcerias com empresas da região.

Esta 21ª edição apresenta um cartaz de luxo! Conta com as equipas portuguesas do F.C. Porto Sofarma, S.L. Benfica e Sporting C.P., presenças assíduas neste Torneio, a que se juntam o Abanca Ademar León, o Recoletas Atlético Valladolid e o H.B.C. Nantes, que jogam nas duas das mais fortes ligas mundiais da modalidade.

Paralelamente ao Torneio, Viseu volta a acolher uma Ação de Formação de início de época, para mais de 120 árbitros, delegados e observadores, assim como um Seminário Técnico de Formação de Treinadores, que terá como preletores os treinadores dos clubes participantes.

O Torneio realiza-se nos dias 16, 17 e 18 de Agosto no Pavilhão Cidade de Viseu e a entrada é livre (esta 21ª edição conta com mais um dia de competição comparativamente às edições anteriores).

Para aqueles que não se possam deslocar até Viseu, os jogos podem ser acompanhados através das transmissões da TVI 24, Porto Canal, BTV, Sporting TV e ANDEBOL TV.

Estão assim reunidas todas as condições para que o Torneio Internacional de Andebol de Viseu volte a ser um êxito, não só no aspeto desportivo e formativo, mas igualmente no que concerne à divulgação da região de Viseu, dos seus produtos de excelência e das suas gentes, correspondendo ao trabalho desenvolvido pela Associação de Andebol

de Viseu e dos seus parceiros.