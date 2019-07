23º FESTIVAL DE CINEMA “AVANCA 2019” COM 36 ESTREIAS MUNDIAIS E FORTE PRESENÇA DO CINEMA PORTUGUÊS

O 23º Festival Internacional de Cinema AVANCA 2019 abre esta quarta-feira dia 24, pelas 21h45 no Auditório Paroquial de Avanca, com a cerimónia de entrega de prémios do ano anterior e com a estreia mundial de “A Tua Vez”, o mais recente filme dos cineastas Cláudio Jordão e David Rebordão. A forte presença do cinema português é mais uma vez uma marca deste festival que anualmente acontece na última semana de julho.

Entre os realizadores portugueses que estreiam filmes no AVANCA, estão Artur Serra Araújo (Flutuar), Bruno Mendes da Silva (Cadavre Exquise), José Miguel Moreira (Carnaval Sujo), Ricardo Machado (Stuka) e Tiago Afonso (Desvio) na seleção internacional e Alexandra Oliveira (Land), Casimiro Alves (A cor em Júlio Resende), Joaquim Pavão (inUTILIDADES), Luís Margalhau (Voar da ponta dos dedos), Luís Porto (Boca do Inferno), Rafael Marques (A menor resistência), Tiago Margaça (Ciclo) na Competição Avanca. Nesta competição são exibidos igualmente filmes de Gustavo dos Santos e José Vieira.

De forma inédita, marcando a primeira vez que em Portugal um festival de cinema organiza uma competição internacional de filmes em VR 360º (Realidade Virtual), vai permitir assistir-se a obras produzidas na Alemanha, Bélgica, Brasil, Canadá, Japão, México, Polónia, Roménia e Rússia. Portugal tem nesta competição dois filmes a concurso, produzidos na UTAD em Vila Real.

Nomeados para o Prémio Longa Metragem, estão os filmes “Eternal Winter” de Attila Szász (Hungria), “Elvis Walks Home” de Fatmir Koci (Albânia) e “The Bra” deVeit Helmer (Alemanha), que serão exibidas nas noites de quinta e sexta-feira.

Sendo um festival multigeracional, este ano a competição para cineastas com menos de 30 anos, reúne 18 filmes de realizadores portugueses. O Prémio Cineasta Sénior, para realizadores com mais de 60 anos, reúne 4 filmes em competição.

Paralelamente, serão exibidas mostras panorâmicas do cinema de Itália e do cinema do Maranhão (Brasil). O Panorama do Cinema Português reúne uma seleção de 12 filmes exibidos recentemente.

A noite de entrega de prémios será transmitida via internet, num direto assegurado por alunos de televisão e vídeo da Escola Profissional Val do Rio, de Oeiras.

Organizado pelo Cine Clube de Avanca e pelo Município de Estarreja, o festival decorre até dia 28 e tem o apoio do ICA / Ministério da Cultura, IPDJ, FCT, Junta de Avanca, DeCA / Universidade de Aveiro, Universidade de Coimbra, UTAD, IPB, ESAP, ESAD, Federação Internacional de Cineclubes, Agrupamento de Escolas e Paróquia de Avanca, para além de várias entidades locais.