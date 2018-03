2ª CORRIDA do FUTURO…para jovens

O Grupo Desportivo “Os Ribeirinhos” vai realizar a 2ª edição da Corrida do Futuro…para jovens, no dia 25 de abril, integrada nas comemorações dos 52 ANOS / 1966-2018, de existência e dedicados ao atletismo. O evento vai decorrer no Parque Urbano da Radial de Santiago, com inicio das provas às 10:00Horas.

As inscrições são gratuitas e encontram-se abertas até ao dia 22 de abril em gdribeirinhos@gmail.com ou via CTT para Grupo Desportivo “Os Ribeirinhos” – Bairro da Misericórdia / Viso – Bloco B porta 1 R/C Dtº 3500 004 VISEU.

A abertura do Secretariado para levantamento dos dorsais será às 8:30H seguindo-se a primeira corrida para Benjamins (A) e (B) 500m às 10:00H, às 10:15H a corrida para Infantis 1.000m, às 10:30H a corrida para Iniciados 2.000m e às 11:00H a corrida para Juvenis 3.000m. A Cerimónia / Entrega de prémios aos atletas classificados nos três primeiros lugares, de cada escalão. Todos os participantes vão receber um saco com medalha, diploma, camisola C.M.D.V. e uma garrafa de água. A Corrida do Futuro tem o apoio da Câmara Municipal de Viseu, da Freguesia de Viseu e algumas empresas locais. O Júri da Prova será constituído pelo Corpo de Juízes e Cronometristas da A.A.V. / Marca-organizações desportivas.