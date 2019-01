2ª Sessão do projeto Famílias Incríveis a 19 de janeiro

A 2ª sessão do projeto Famílias Incríveis deste ano letivo está agendada para o dia 19 de janeiro (sábado), na Biblioteca Municipal de Tondela.

Com início às 21:00, esta sessão irá abordar “A importância do sono no desenvolvimento emocional e físico das crianças e dos jovens” e terá como convidada a cardiopneumologista especialista em sono, no Laboratório de Sono do Centro Hospitalar de São João, Andreia Neves.

Andreia Neves é professora do Ensino Superior na área de Estudo de Sono e investigadora no Centro Hospitalar de São João/Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. É ainda responsável pela consulta de sono pediátrico na Gimnográvida e no Centro de Pré e Pós-Parto.

No entender desta especialista, “o sono é um pilar fundamental no núcleo da família”, sendo importante desconstruir mitos relativamente ao sono das crianças e em relação à parentalidade no geral, pois o “Amor é tocar o mundo do outro com respeito”. Andreia Neves acredita na parentalidade consciente e na parentalidade com apego.

A 2ª sessão do projeto Famílias Incríveis é aberta a todos os pais e cuidadores, visando proporcionar mais um momento de informação/reflexão, sobre medidas de higiene de sono, facilitadoras do bem-estar familiar.