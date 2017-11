3 títulos conquistados em Ílhavo

A equipa de natação Academista arrecadou três ouros no Regional de Juniores e Seniores, disputado sem Ílhavo, no passado fim de semana.

Os Academistas conseguiram colocar no pódio sete nadadores, somando muito boas marcas, que lhe permitem colocar atletas nas melhores competições Nacionais..

Foi nos passados dias 18 e 19 que se disputou nas piscinas da Gafanha da Encarnação, Ílhavo, os Regionais da Associação de Natação do Centro Norte de Portugal. Os Academistas convocaram para esta competição 17 nadadores, dos escalões juniores e Seniores. Estiveram em prova 218 nadadores, em representação de 15 clubes.

O atleta Sénior do Académico de Viseu, Filipe Cunha, venceu os 100 Mariposa e foi ainda vice Campeão na distância de 200 metros, do mesmo estilo.

Em Juniores Miguel Lopes chegou às medalhas nos estilos de Mariposa e Livres. O atleta Viseense, foi medalha de bronze nos 400 Estilos e nos 800 Livres, conseguindo o segundo posto nos 200 Mariposa.

Em femininos o maior destaque da competição foi Joana Cardeal, com 11 medalhas, 6 individuais e 5 em estafeta. A Júnior Viseense foi a melhor nas provas de 200 Mariposa e 200 Costas, onde venceu toda a concorrência. Nas provas de 100, 200 e 400 Estilos foi medalha de prata, com as suas melhores marcas de sempre. Nos 400 Livres foi medalha de bronze com outra boa marca na distância.

A estafeta Júnior do Académico esteve também em evidência, com as nadadoras Lara Carrilho, Beatriz Cunha, Francisca Gonçalves, Joana Cardeal e Raquel Almeida, que for as chamadas a integrar o quarteto, que integrou as cinco estafetas disputadas. As Viseenses foram por cinco vezes medalha de prata, nos 4×50 e 4×100 Estilos, bem como nos 4×50, 4×100 e 4×200 Livres. Uma equipa jovem e prometedora, da turma Viseense.

Já no próximo fim de semana, a equipa de Viseu, desloca-se à Mealhada, onde se disputará o Torneio Nadador Completo, de Infantis e Juvenis.