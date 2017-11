300 Pessoas nos trilhos do Trail do Míscaro em Aguiar da Beira

Participantes na prova desportiva de trail running desfrutaram da natureza, património e

tradições rurais do concelho e ainda saborearam os famosos “míscaros amarelos”. Iniciativa

inserida no V Certame Gastronómico do Míscaro contribuiu também para a plantação de 300

árvores autóctones

A quarta edição do Trail do Míscaro em Aguiar da Beira recebeu, na passada manhã de 26 de

novembro, 300 participantes. Os atletas, de norte a sul do país e até do estrangeiro,

desfrutaram do bom tempo e das belas paisagens, correndo e/ou caminhando por trilhos em

ambientes naturais de pinhais, pedreiras, barragens, pomares, soutos ou prados. E, claro,

saborearam algumas das iguarias gastronómicas locais típicas da época, como o “míscaro

amarelo”, a castanha, ou jeropiga.

As modalidades competitivas de Trail Longo (30 km) e Trail Curto (15 km) reuniram cerca de

100 atletas, enquanto que a caminhada solidária “Florestar Aguiar – A Jornada dos Heróis” (8

km) juntou 200 pessoas, tendo cada participante plantado a sua árvore.

“Foi uma experiência fantástica, que concentrou as vertentes desportiva, recreativa e solidária,

inserida numa iniciativa que gira à volta de um produto natural com elevado valor

gastronómico – o “míscaro amarelo”, referiu a organização.

“Os participantes tiveram a oportunidade de passar por terrenos onde rebenta este e outros

cogumelos selvagens e degustar diversas iguarias da época durante o percurso, para além de

terem desfrutado de belas paisagens, tradições rurais e ainda das diversas atividades que se

realizaram no Certame Gastronómico do Míscaro”.

Este ano, a iniciativa teve ainda a particularidade de contribuir para a “florestação de um

terreno baldio desertificado com 300 carvalhos americanos, 200 dos quais plantados no

próprio dia pelos participantes da caminhada”, concluiu Altino Pinto.

O evento desportivo e recreativo tem vindo a aumentar substancialmente o número de

participantes e tem como principais objetivos promover o trail running nos trilhos do

Município de Aguiar da Beira, assim como a divulgação das condições favoráveis do concelho

para a micologia, para a prática de desporto e turismo na natureza e para estilos de vida rurais,

saudáveis e de bem-estar.

O Trail do Míscaro foi organizado pelo jornal +Aguiar da Beira, em parceria com a Câmara

Municipal e a associação juvenil A Jornada dos Heróis, com o apoio de agentes económicos

locais e nacionais, inserido no V Certame Gastronómico do Míscaro, que se realizou a 25 e 26

de novembro.

Opiniões deixadas por participantes:

“Tem percursos e paisagens muito bonitas, vale a pena voltar”

“Pelo ar puro que se respira, por estas paisagens e por estes trilhos, é para recomendar”

“Este trail apresenta condições fantásticas e este ano os percursos estão ainda melhores”