O Município de Tondela comemorou ontem, dia 18 de dezembro, o 31.º aniversário da elevação de Tondela a cidade, com uma cerimónia que decorreu ao final da tarde, no Mercado Velho de Tondela.

A sessão de abertura esteve a cargo do presidente da Câmara Municipal de Tondela, José António Jesus, que deixou uma palavra de memória aos que ao longo dos anos contribuíram para o desenvolvimento do território e da cidade.

“De há 30 anos até então, a sede de concelho está muito diferente. A qualidade que se proporciona, nas infraestruturas, no desenvolvimento económico e social, deve-se muito à capacidade empreendedora e à visão estratégica de todos”, acrescentou.

José António Jesus destacou que defende para Tondela um modelo de cidade inclusiva, aberta à construção coletiva e que “valoriza o espírito empreendedor da cidade construída pelos e para os cidadãos”.

“Um modelo que não é standarizado, mas que mantém uma identidade, um modelo que não é padronizado, mas mantém uma referência. Um modelo que, acima de tudo, valoriza a capacidade criativa”, referiu.

Ao longo da sua intervenção, o presidente da Câmara Municipal de Tondela aludiu ainda a um conjunto de investimentos estruturais para a política urbana da cidade, nomeadamente o Centro Tecnológico e de Empreendedorismo, cujo concurso público foi lançado há poucos dias, ou ainda a requalificação da Frente Ribeirinha.

Seguiu-se um momento musical, com Mariana Café e Daniel Coelho, cabendo depois ao vereador Cultura da Câmara Municipal de Tondela, Miguel Torres, a apresentação das normas do concurso de ideias que visa a construção de um memorial dos incêndios de 2017. Este concurso de ideias conta com a parceria da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (FBAUP).

A este concurso poderão concorrer projetos em equipa, sendo estas multidisciplinares. Serão privilegiadas as propostas mais originais e com clareza visual.

Todas estas normas serão publicadas a 01 de janeiro de 2019, sendo as propostas admitidas até 15 de março. Já os resultados serão divulgados a 31 de maio.