32 ANOS DEPOIS VÍTIMAS DO ACIDENTE FERROVIÁRIO DE ALCAFACHE CONTINUAM A SER RECORDADAS

Mangualde recordou, mais uma vez as vítimas do acidente ferroviário de Alcafache. A cerimónia realizou-se ontem, 10 de setembro, no Km 94,850, da EN 234 Mangualde-Nelas, local do referido acidente. Na homenagem, que marcou o 32º aniversário da calamidade, marcou presença o Secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, o Deputado pela Europa, Paulo Pisco, o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e centenas de familiares das vítimas.

Após a deposição de uma coroa de flores junto do monumento, houve espaço de tempo para proferir algumas homilias por alguns responsáveis presentes e uma missa campal pelas vitimas e bombeiros já falecidos. A cerimónia encerrou com o hino dos Bombeiros Portugueses e o Hino Nacional. Para este momento foram convidados vários responsáveis estatais, Corporações de Bombeiros representantes dos distritos de Viseu, Guarda e Coimbra, Liga dos B.V.P, Federação dos B.V. do Distrito de Viseu, Cruz Vermelha Portuguesa, entre outras edilidades, familiares, amigos e o reencontro de vítimas acidentadas e ilesas.

Organizada pela COMAFA – Comissão Org. Movi. Aciden. Ferr.de Alcafache, esta homenagem contou com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, Junta de Freguesia de Espinho e União das Freguesias Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato.

Sofia Monteiro