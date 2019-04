335 jovens de Viseu distinguidos por mérito escolar

Cerimónia decorreu no Multiusos de Viseu e reuniu alunos de 65 escolas do 1.º ciclo ao ensino superior

O Município distinguiu esta terça-feira, 23 de abril, alunos de 65 estabelecimentos de ensino de Viseu, no decorrer da cerimónia anual de reconhecimento municipal por mérito educativo que se realizou no Pavilhão Multiusos.

Foram distinguidos 335 alunos em final de ciclo, de 52 escolas básicas do 1.º, 2.º e 3.º ciclos dos 5 agrupamentos de escolas, 2 colégios, Jardim-Escola João de Deus, Escola Básica Integrada e Secundária Jean Piaget, 3 escolas secundárias, 3 escolas profissionais e 3 escolas do ensino superior.

Em comparação com o ano letivo anterior – 2016/2017 -, foram reconhecidos mais 84 alunos.

A lista de distinções incluiu 207 alunos do 4.º ano, 55 do 6.º ano, 48 do 9.º ano, 3 do 12.º ano, 14 do ensino profissional e 8 do ensino superior.

Ao intervir na sessão, o Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques, destacou o aumento, desde há cinco anos a esta parte, do número de alunos distinguidos, reflexo de “uma comunidade escolar sólida”.

O Presidente da Câmara lembrou que os resultados do último ranking atestam a qualidade do ensino em Viseu. “Ficámos em 8.º lugar no 9.º ano, e em 3.º lugar no ranking do 12.º ano”, recordou.

Os alunos reconhecidos pelo Município de Viseu nesta cerimónia foram indicados pelos órgãos de gestão dos estabelecimentos de ensino onde estão matriculados, por eles considerados os melhores alunos do ano letivo 2017/2018.

A cerimónia anual de reconhecimento municipal por mérito educativo, que encheu por completo o Pavilhão Multiusos, contou ainda com três momentos musicais.