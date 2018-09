Passado é Identidade

A Polícia de Segurança Pública de Viseu, através da Esquadra de Investigação

Criminal, deteve na manhã do dia 31 de agosto de 2018 pai e filho com 54 e 32 anos

idade respetivamente, por estarem a burlar um casal de idosos, nas imediações de uma

grande superfície comercial de Viseu.

Os cidadãos foram detidos depois de esta Polícia ter sido alertada por um

funcionário da referida superfície comercial, por considerar que a abordagem que

haviam efetuado a um casal de idosos foi suspeita. Isto é, alguns idosos já foram alvo

de burla no referido local, onde os suspeitos, por norma dois homens, que se fazem

transportar num veículo automóvel, sem sair do seu interior, abordam pessoas idosas

fazendo-se passar por conhecidos de pessoas amigas ou de família e depois levam-nos

a adquirir produtos, de casa/lar, de baixo valor por valores muito superiores ao valor de

mercado ou mesmo fazendo crer que estariam a comprar produtos e quando abrem as

caixas verificam que no seu interior estão outros produtos sem qualquer valor.

Neste tipo de ilícito criminal, os criminosos após estabelecerem contacto e

ganharem a confiança dos idosos, aproveitam-se da sua vulnerabilidade e da falta de

conhecimento sobre o valor real dos produtos e acabam por enganá-los e,

consequentemente, prejudicando-os no seu património.

Os detidos fazem deste tipo de crime modo de vida e praticam-no em co-autoria,

visto a PSP ter o registo da prática de cinco crimes semelhantes no corrente ano em

diversos locais do norte do país.

Os detidos foram notificados para se apresentarem no dia de hoje no Tribunal

Judicial desta cidade de Viseu a fim de serem interrogados em Primeiro Interrogatório

Judicial

No mesmo dia, pelas 22H00, no âmbito da Prevenção Rodoviária, foi também

detido por esta Polícia um cidadão de 71 anos de idade, por condução de veículo

automóvel com uma taxa de alcoolemia de 1,38 g/l de álcool no sangue. O mesmo foi

interveniente em acidente de viação, resultando apenas danos materiais.

O detido foi notificado para comparecer no Tribunal desta cidade.