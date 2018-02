36º Torneio de Natação será em Vila Nova de Paiva

No próximo dia 3 de março, sábado, as Piscinas Municipais de Vila Nova de Paiva acolhem o 36º Torneio de Natação Prof. Afonso Saldanha, com início das provas às 15h00.

Esta iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Mangualde em parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva, esta última sob a distinção de Município Amigo do Desporto.

O 36º Torneio conta com a participação de cerca de 190 atletas de 14 Escolas de Natação dos distritos de Viseu, Guarda e Coimbra. A Escola Municipal de Natação de Vila Nova de Paiva participará com 15 atletas.

Por ser considerada uma prova de preparação para aquisição de noções de funcionamento das provas do Circuito de Natação, participam atletas desde os 6 aos 16 anos.