3ª edição do curso de Escanção na Escola de Hotelaria e Turismo do Douro – Lamego

A Escola de Hotelaria e Turismo do Douro-Lamego irá dar início à 3ª edição do Curso de ESCANÇÃO. Esta irá decorrer de 26 de novembro de 2018 até 21 de maio de 2019, no horário das 14.00H às 21:00H, às segundas e terças-feiras.

Este curso, que tem a duração de 300 Horas repartidas por 8 módulos, incluindo visitas de estudo, tem obtido resultados bastante positivos nas edições anteriores, contando com um quadro de formadores de elevada qualidade e experiência no sector dos vinhos, o qual tem uma importância crescente na região e no país.

No final da formação, pretende-se que os formandos tenham adquirido os conhecimentos e desenvolvido as competências necessários ao desempenho das funções de ESCANÇÃO.

O custo do curso será de 750€ no total. Para mais informações contactar dr Joaquim Pereira através do número 254001234 ou pelo e-mail joaquim.pereira@ turismodeportugal.pt