3ª edição FÍSICA PARA TODOS

No âmbito da promoção e divulgação da oferta formativa do Departamento de Engenharia Civil (DEC) da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu (ESTGV) do IPV decorreu no DEC, de 13 de fevereiro a 29 de abril de 2019, a 3.ª edição do Física para Todos. O evento contou com a participação de 340 alunos e 22 professores de 7 escolas secundárias (Escola Secundária Viriato – Viseu, Escola Secundária Emídio Navarro – Viseu, Escola Básica e Secundária da Sé – Lamego, Escola Secundária de São Pedro do Sul, Escola Secundária de Carregal do Sal, Escola Secundária de Aguiar da Beira e Escola Secundária Dr.ª Felismina Alcântara – Mangualde).

Com esta iniciativa, o DEC pretendeu sensibilizar os alunos do ensino secundário e profissional, que frequentem aulas das disciplinas de Físico-Química (10.º e 11.º anos) e de Física (12.º ano), para compreensão e relevância da Física nas diversas áreas do quotidiano.

Os visitantes, para além de almoçarem na cantina e visitarem as instalações do DEC e ESTGV, tiveram a oportunidade, nos laboratórios do Departamento, de participar na realização de inúmeras experiências na área da Física: Atividade com Teodolito, Determinação do Coeficiente de Atrito Estático, Hidrodinâmica – Movimento dos Fluidos, Lançamento de Projéteis, Conservação da Energia Mecânica, Estudo da Resistência de uma Ponte de Cartolina, Princípio de Arquimedes e Movimento Harmónico Simples e Ressonância.