400 alunos juntos pelo Ambiente no Parque Aquilino Ribeiro

Município assinala Dia Mundial do Ambiente e o Dia das Eco-Escolas. Participam no evento sete estabelecimentos de ensino de Viseu

Cerca de quatro centenas de alunos de sete estabelecimentos de ensino de Viseu celebram esta quarta-feira, 5 de junho, o Dia Mundial do Ambiente e o Dia das Eco-Escolas, com um evento no Parque Aquilino Ribeiro. A organização é do Município de Viseu, através das Divisões da Educação e Ambiente.

O programa arranca com a concentração dos alunos das Escolas Secundárias Alves Martins e Emídio Navarro, Escolas Básicas de Mundão, Viso e Infante D. Henrique, EBIS Jean Piaget, e Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viseu – estabelecimentos que ostentam o “selo” Eco-Escola – a partir das 10h30, estando o início do evento agendado para as 10h45. Na sessão de abertura marca presença a Vereadora da Educação, Cristina Brasete.

Pelas 11h00, as Eco-Escolas do Município apresentam os projetos desenvolvidos no âmbito da Rota da Cidadania, seguindo-se a escolha do vencedor.

Depois da assinatura do compromisso de implementação do projeto vencedor, segue-se um momento musical e um almoço no Parque.

A partir das 13h00, a equipa do SEPNA, da GNR, fará uma intervenção, culminando o programa com a iniciativa “Abraço ao Ambiente”, pelas 14h30.