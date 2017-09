52 incentivos à Natalidade e Adoção entregues desde o final de 2015

Cinquenta e dois é o número de incentivos pecuniários entregues às famílias do concelho de Vila Nova de Paiva, ao abrigo do Programa Municipal de Apoio às Famílias para Incentivo à Natalidade e à Adoção, desde a sua aplicação em outubro de 2015. A sessão de 18 de setembro, contemplou mais oito famílias.

A criação deste programa decorreu do interesse municipal em criar respostas sociais que conduzam ao aumento gradual da taxa de natalidade no Município de Vila Nova de Paiva e à fixação e melhoria das condições de vida das famílias jovens no concelho. Paralelamente tem sido reforçado o apoio à economia local, uma vez que 50% desse apoio é destinado ao consumo de bens e serviços no Comércio Local.

Nesta sessão estiveram presentes o edil da Câmara Municipal José Morgado e a Vice-Presidente, Delfina Gomes.