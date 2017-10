A Polícia de Segurança Pública de Viseu informa que no dia 08 de outubro de 2017 irá decorrer nesta cidade a Prova de Atletismo denominada 55º. Grande Prémio Internacional de Viseu – Anacleto Pinto – 10.000 metros, pelo que, entre as 09H00 e as 13H00, o trânsito irá ficar cortado/condicionado nas artérias do percurso e adjacentes.

Percurso:

Início – Av. José Relvas (Fontelo) em direção à rotunda do Fontelo, rotunda do Sátão, rua Fuschini, rua Anacleto Pinto, Avª. José Relvas com passagem pelo local de partida em direção à rotunda do Fontelo, rotunda do Sátão, rotunda do Coval, Avª. Cidade Salamanca, Praça Grão Vasco, Largo da Nossa Senhora da Conceição, Avª. Emídio Navarro, Largo Mouzinho de Albuquerque, rotunda de Santa António, rua Capitão Silva Pereira, Largo de Santa Cristina, rua Alexandre Lobo, Largo General Humberto Delgado, Rua Alexandre Herculano, rua Mendonça, rua Pedras Alçadas, rotunda de Nelas, Avª. Engenheiro Nobre da Costa, Praça Paulo VI, Avª. 25 de Abril, Rossio, Avª. Alberto Sampaio, rotunda dos Bombeiros Municipais, Avª. Almirante Afonso Cerqueira, Praça Carlos Lopes, rotunda José Branquinho, Avª. Capitão Homem Ribeiro, fonte Cibernética em direção ao túnel de Viriato, rotunda do Coval, rotunda do Sátão, rua Fuschini, rua Anacleto Pinto, Avª. José Relvas em direção ao local de partida onde se encontra a meta.