5ª E ÚLTIMA PROVA TROFEU ROTAX MAX PORTUGAL – VIANA DO CASTELO

No passado dia 13 e 14 teve lugar a última prova do Troféu Rotax Max de Portugal. Está concluído um ciclo de provas, onde prevaleceu a competição, a sorte e a capacidade individual dos pilotos. Para o Salvador foi um ano positivo, apesar de um complicado início com o seu acidente em Palmela onde não obteve pontos e viu os seus adversários distanciarem-se. Mesmo assim, e volvidos 1 mês e 3 semanas de ter fraturado uma clavícula e um braço, o jovem Salvador apresentou-se na segunda ronda para retomar o seu lugar na Júnior Racing Team. Desde esse momento foi necessária muita dedicação e sacrifício para voltar à forma física e ganhar confiança na pista. Sempre nos lugares cimeiros do pelotão, o Salvador concluiu as duas últimas rondas conquistando um 1º e 3º lugar respetivamente, ficando assim a faltar os pontos que havia perdido no seu início de época, para o grande sonho das Finais Mundiais de 2018 que serão no Brasil. O piloto Paivense, apesar de não ter as capacidades financeiras de grande parte do pelotão, foi capaz de mostrar com humildade e sacrifício que os atletas de zonas mais desfavorecidas e do interior conseguem estar ao mais alto nível do desporto motorizado. O Salvador agradece a todos os que o acompanharam e aos seus patrocinadores, todo o apoio dado. Segundo o piloto e a equipa, olhar para 2019 com muito otimismo. Obrigado por todo o vosso apoio.