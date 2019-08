5ª Feira do Mel e Artesanato a 18 de agosto

A 18 de agosto, o Largo da Latada em Pendilhe acolhe pelo quinto ano consecutivo, a Feira do Mel e Artesanato, numa organização conjunta entre a Junta de Freguesia de Pendilhe e o Município de Vila Nova de Paiva.

A apicultura é uma das atividades mais praticadas nesta freguesia, aliada à flora natural típica como a urze e a carqueja, entre outras, resulta na produção de mel de qualidade, um dos produtos de referência desta localidade beirã. A temática do mel será o mote da palestra dinamizada pela Confraria do Mel.

Encontram-se abertas as inscrições para o 2º Concurso de Mel, no Auditório Municipal Carlos Paredes, ou poderão ainda ser feitas no próprio dia e local do evento.

O mel, o artesanato, os produtos típicos, a animação e o lanche convívio marcam esta edição da Feira do Mel e Artesanato, à qual se alia, este ano, o XII Festival de Folclore com as atuações dos Ranchos Folclóricos “As Capuchinhas de Pendilhe”, da Sociedade Filarmónica Olhalvense (Alenquer), de Sernancelhe – Terra da Castanha e d’As Capuchinhas de Santiago de Besteiros (Tondela).

O artista Vítor Rodrigues sobe ao palco, pelas 18h, e promete animar o público com os seus êxitos, entre eles “Põe a mão na cabecinha!”

Até dia 14 de agosto, estão abertas as inscrições para mostra e venda de produtos na Feira do Mel, na Junta de Freguesia de Pendilhe e no Posto de Turismo de Vila Nova de Paiva.