5º ENCONTRO DE PASTORES DANIEL COUTO

A Abadia de Espinho, na freguesia de Espinho (Mangualde), acolhe, no próximo dia 21 de julho (domingo), a 5ª edição do Encontro de Pastores Daniel Couto. O encontro, organizado pela Junta de Freguesia de Espinho com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, tem início marcado para as 10h00 e prolongar-se-á durante todo o dia.

Este encontro conta ainda com o apoio da GNR, do GIOPS (Grupo de Intervenção em Operações de Proteção e Socorro), da COAPE e de várias empresas e entidades locais, bem como, das restantes freguesias do concelho.

Do programa figuram vários momentos: desde o desfile de tratores pela freguesia, o Mercado de Espinho, a campanha de sensibilização e prevenção de acidentes de tratores, a exposição de Gado Ovino, a demonstração de busca e salvamento, a atuação do Grupo de Concertinas Figueiró da Granja e a gincana de tratores até ao encontro de Futebol de Carros.

Programa

10h00 | Desfile de tratores pela freguesia

14h00 | Abertura do Mercado de Espinho

14h30 | Sensibilização e prevenção de acidentes de tratores – GNR

15h00 | Exposição de Gado Ovino

15h00 | Demonstração de Busca e Salvamento

16h00 | Atuação do Grupo de Concertinas Figueiró da Granja

16h00 | Gincana de tratores

18h00 | Encontro de Futebol de Carros (Azurmáquinas–Volvo/Lucrofusão)