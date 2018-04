5º Encontro Internacional sobre Educação Artística decorre em Tondela

O concelho de Tondela acolhe, até dia 07 de abril, o 5º Encontro Internacional sobre Educação Artística, que este ano é da responsabilidade da ACERT, em parceria com a Faculdade de Belas Artes do Porto.

Durante três dias, um grupo de mais de 40 investigadores da área procura debater questões em torno da criação artística, de forma a atualizar a identidade da Educação Artística.

Durante a tarde de ontem, 05 de abril, dia que marcou o arranque do 5º Encontro Internacional sobre Educação Artística, o grupo constituído por especialistas de diferentes nacionalidades, visitou o Museu Terras de Besteiros.

Nesta visita guiada às exposições permanentes, o grupo ‘viajou’ pelas freguesias do concelho, com ‘paragens’ pela olaria de Molelos, cestaria de Nandufe ou história do desenvolvimento do Caramulo e aparecimento dos Sanatórios.