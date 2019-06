600 Seniores participaram no passeio a Belmonte

O Município promoveu no dia 22 de junho um Passeio a Belmonte que contou com a

participação de cerca de 600 seniores de todo o concelho.

Este evento proporcionou uma visita guiada à vila de Belmonte, ao castelo medieval,

seguindo-se um almoço convívio com animação musical no Pavilhão Multiusos.

Para além de contribuir para a socialização, esta iniciativa teve como objetivo propiciar

momentos de bem-estar e alegria a todos os participantes, permitindo-lhes conhecer

outras zonas do país.