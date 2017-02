62 projetos concorrem ao 1º Orçamento Participativo Jovem de Viseu

O 1º Orçamento Participativo Jovem Escolar de Viseu, com uma dotação de 250 mil euros, conta para já com 62 projetos concorrentes. Todas as escolas secundárias, profissionais e de Ensino Superior do concelho contam com projetos por si elaborados, em resultado das 78 propostas submetidas a este terceiro Orçamento Participativo de Viseu. Até 17 de Fevereiro decorre o período para apresentação de contestações à conversão das propostas em projetos e à classificação de elegibilidade. A 14 de Março iniciar-se-á a votação, de carácter universal, com recurso a voto eletrónico, por SMS e presencial.

“Ainda que provisório, este é já um resultado positivo e que premeia a iniciativa das escolas de Viseu. Há sementes muito promissoras de cidadania e participação coletiva democrática na juventude local”, destaca o Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques.

Das 78 ideias inicialmente apresentadas apenas 11 foram consideradas “não elegíveis”. Outras cinco foram objeto de fusão com propostas de âmbito semelhante ou complementar. A taxa de viabilidade é, assim, de 86%.

O lançamento desta nova fase do Orçamento Participativo Jovem Escolar acontece numa altura em que cinco dos sete projetos do anterior Orçamento Participativo de Viseu estão concluídos e os restantes dois em fase de execução. A saber, a requalificação de um moinho de água de Vildemoinhos, antiga ambição local, e a construção de um novo piso para recreio de escolas de Abraveses.