79ª Volta a Portugal em Bicicleta- 10ª. Etapa – CRI (contra relógio individual)

A Polícia de Segurança Pública de Viseu informa que no dia 15 de agosto irá decorrer nesta cidade de Viseu a 10ª Etapa – CRI (contra- relógio) inserida na 79º. Volta a Portugal em Bicicleta, pelo que, entre as 22H00 do dia 14 e as 07H00 do dia 15 de agosto o trânsito irá ficar condicionado na Avª. da Europa e Avª. Professor Júlio Fragata. No dia 15 entre as 07H00 e as 22H00 o trânsito ficará cortado na totalidade.

Percurso:

Início na Av. da Europa; Rotunda Centenário do Comércio; Rotunda da Aguieira; Rotunda Cimo da Avª. da Europa; Praça Sá Carneiro; Av. Tenente Coronel Silva Simões; EN 2 até Bigas-Lordosa; Estrada Municipal para Sanguinhedo-Folgosa; Av. do Aeródromo; EM 568-Moure de Carvalhal; Av. do Pintor; Rua do Caixa; Av. Nova de Santiago; Rotunda de Santiago; Circular Sul; Praça Grão Vasco; Av. Cidade de Salamanca; Túnel Viriato; Av. da Europa onde termina.

O Contra-relógio terá inicio às 14H00 pelo que a partir das 13H00 o trânsito automóvel irá estar cortado em todo o percurso e condicionado/cortado nas artérias adjacentes.

A partida do último ciclista está prevista para as 17H00.