8 de abril – Dia Internacional do Cigano

A Comunidade Cigana de Viseu, em conjunto com a Cáritas Diocesana, Câmara Municipal, Juntas de Freguesia de Abraveses, Fail e Vila Chã de Sá, Repeses e S. Salvador, S. João de Lourosa, Silgueiros e Viseu, a Vigararia da Pastoral Social, parceiros que constituem o CLAS de Viseu, a CIM Dão Lafões e a Plataforma Supraconcelhia Dão Lafões, a APN (?) resolveram comemorar pela primeira vez na nossa cidade, o Dia Internacional do Cigano.

Assim, vêm estas entidades convidar todos os seus amigos a estarem presentes nas comemorações do Dia Internacional do Cigano, no dia 8 de abril de 2018, a partir da 15h, no Bairro Social de Paradinha.

Durante a tarde poderão contar com um lanche convívio que irá acompanhar diversos momentos:

· Momento cultural protagonizado por elementos da Comunidade Cigana;

· Inauguração do novo espaço para atividades lúdico pedagógicas no bairro;

– Exposição fotográfica “Vestidos a Rigor” da autoria de Pedro Rebelo;

– Artista graffiti a embelezar uma das fachadas dos prédios do bairro.

O objetivo deste dia é comemorar a cultura e a história do povo cigano, lutando para o seu reconhecimento e contra o preconceito e a discriminação sentida pela comunidade cigana, a maior minoria étnica na Europa, e, ao mesmo tempo, a mais discriminada, com um acesso dificultado à educação, à habitação, aos serviços de saúde e ao trabalho.

As roupas coloridas, os adereços de metal, a fala rápida, a música e a dança animada são alguns aspetos facilmente destacáveis na cultura cigana, marcada por um sentimento de união e por um estilo de vida nómada.

O Dia Internacional do Cigano é comemorado em todo o mundo a partir de 8 de abril de 1971, data em que se realizou o primeiro encontro internacional de ciganos em Orpingtion, nas redondezas de Londres. Posteriormente este dia foi institucionalizado pela ONU, como International Romani Day.

Foto : TVI