No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a Ideias Solidárias – Associação de Solidariedade Social com o apoio da Freguesia de Viseu e em colaboração com o Movimento Democrático de Mulheres e a comunidade LGBTI de Viseu, desenvolveu uma campanha de postais intitulada “Homenagem às Mulheres que mudaram o Mundo!”. Esta ação, composta por 14 postais que visam apresentar o papel da mulher nas mais diversas áreas da sociedade, exibindo o seu contributo para o desenvolvimento de áreas como a ciência, o desporto, a política, o estudo da vida selvagem, a literatura, direitos humanos ou a luta pela emancipação da mulher, culminará numa distribuição dos postais no centro de Viseu no dia 8 de Março pelas 15h30. Desta forma prestamos homenagem a mulheres como Florbela Espanca, Maria de Lurdes Pintassilgo, Carolina Beatriz Ângelo, Ana de Castro Osório, Maria Lamas, Rosa Parks, Katherina Switzer, Amelia Earhart, Valentina Tereshkov, Jane Goodall, Safo, Marie Curie e Lili Elbe.