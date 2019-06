Somos ums eco freguesia

O Eco-Freguesias XXI é um projeto da ABAE iniciado em 2014, que visa trabalhar com as freguesias no sentido do desenvolvimento de eco-comunidades ou comunidades sustentáveis.

Estrutura-se no desenvolvimento e motivação para a implementação de diversas ações/projetos à escala local, tendencialmente de carácter participado, e que contribuem para a transformação, no sentido de uma comunidade mais sustentável.

O Eco-Freguesias XXI, enquadra-se em todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Agenda 2030, apresentando-se como uma estratégia para incrementar a sustentabilidade local, valorizando os processos de cidadania participativa e reconhecendo as freguesias que melhor qualidade de vida oferecem aos seus habitantes.

A Freguesia de Viseu entendeu abraçar esta causa, tendo, no seu devido tempo, apresentado uma candidatura ao ECO-FREGUESIAS XXI. De facto, ao longo dos últimos anos, a Freguesia implementou e desenvolveu uma estratégia, traduzida no enraizamento de práticas e atitudes, intrínsecas e extensíveis a toda a Comunidade.

A candidatura mereceu os maiores elogios da entidade promotora do concurso (ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa), obtendo uma classificação de referência, pelo que hoje, num evento integrado no Greefest Braga, na Sala do Capítulo do Mosteiro de Tibães, às 14 horas, iremos receber a Bandeira Verde Eco-Freguesias XXI 2019 e um certificado com o respetivo resultado.

Mais do que os prémios é para nós, Freguesia de Viseu, um motivo de orgulho estarmos alinhados com o designo de garantirmos a sustentabilidade das gerações vindouras.