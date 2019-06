VOLTA estreia-se em Nelas, esta sexta-feira (21 de junho), às 21h30, no Largo do Município. Com entrada gratuita, VOLTA é um espetáculo para toda a família, que irá percorrer, até agosto, ainda os municípios de Mangualde, Gouveia e Fornos de Algodres. Solicitamos assim, a vossa melhor atenção, divulgação e presença.

VOLTA é um projeto de pesquisa e criação coreográfica que pretende ligar a dança contemporânea às danças tradicionais do Alto Mondego e se desenvolve nos Municípios de Fornos de Algodres, Gouveia, Mangualde e Nelas. A iniciativa procura criar conexões entre as entidades locais que fomentam a prática de dança tradicional, como ranchos folclóricos e coletividades, e profissionais de dança contemporânea, reconhecidos pela sua experiência e qualidade no desenvolvimento de trabalhos com a comunidade.

O projeto tem como principais objetivos a criação de um objeto artístico com pertinência no contexto atual das artes performativas, e a valorização das populações, tradições e culturas autóctones aproximando-as do meio da arte contemporânea. Para isso salienta-se o trabalho de identificação, documentação e comparação dos vários tipos de dança tradicional dos territórios, com o intuito de recuperar e preservar o seu património, e o recurso a parcerias com escolas de dança, universidades, associações e grupos locais, que farão o acompanhamento do projeto na sua vertente teórica e prática.

ALTO MONDEGO’ rede cultural

O projeto ALTO MONDEGO’ rede cultural, promovido pelos Município de Nelas, Fornos de Algodres, Gouveia e Mangualde, consiste numa parceria de oferta cultural destinada à valorização integrada do rico património do Alto Mondego, denominador comum aos quatro concelhos. A iniciativa pretende posicionar este território como um destino singular, criativo e atrativo, capaz de captar fluxos turísticos significativos.

Assim, as entidades envolvidas estão empenhadas em formar uma verdadeira rede de partilha e intercâmbio cultural sustentável e duradoura e que possibilite a proteção, promoção e valorização dos ativos histórico-culturais associados ao território, aos agentes locais e ao Mondego, bem como dos seus ativos naturais e paisagísticos.

O projeto ALTO MONDEGO’ rede cultural é fruto de uma candidatura financiada destes 4 municípios ao Centro 2020 e Portugal 2020.

O programa de atividades incide em três diferentes temáticas:

2018: Iniciativa música “MUNDOS CRUZADOS” – projeto de afirmação de um pensamento de pertença ao local, a partir da memória dos filarmónicos enquanto forma de expressão dessa mesma pertença;

2019: Iniciativa dança “VOLTA” – projeto de pesquisa e criação coreográfica a partir da dança tradicional e da dança contemporânea;

2020: Iniciativa multidisciplinar “ALTO” – projeto de afirmação do Alto Mondego através de produções artísticas de obras integrais de teatro musical, com forte dimensão técnica. Paralelamente, decorre ainda a Iniciativa Transversal – Animação do ALTO MONDEGO’ rede cultural onde serão trabalhados grupos locais na área da música, dança e teatro, com coordenação artística, para a construção de pequenas produções, que estarão disponíveis para itinerância nos quatro municípios.