8ª Edição do concurso de ideias de negócio do projeto WanTED nas escolas empreendedoras da CIM Viseu Dão Lafões.

PROJETO “RM-1” VENCEDOR EM SÁTÃO

A inovação e a criatividade são palavras que estão em voga nos dias de hoje. Os alunos do Ensino Secundário Regular e Profissional do concelho de Sátão foram desafiados a explorar o território envolvente e a identificar oportunidades passíveis de realizar em negócios inovadores, sustentáveis e economicamente viáveis e que trouxessem um impacto bastante positivo para a Região Dão Lafões.

Decorreu no dia 08 de maio, no auditório da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo, a 8ª edição do concurso de ideias de negócio – Escolas Empreendedoras da CIM Viseu Dão Lafões, onde uma escola, quatro turmas, três professores, cerca de sessenta alunos deram vida a quatro projetos: “Casa do Míscaro”, “Projeto RM-1”, “Cleaning Birds” e “Padaria/ Pastelaria Vegan”, de onde saiu o projeto vencedor que irá representar o concelho na final.

A equipa vencedora que vai representar o Sátão na final Intermunicipal, em Viseu, no dia 31 de maio, na Aula Magna do Instituto Politécnico de Viseu (IPV), tem como participantes os alunos Diogo Gomes e Ricardo Sousa, apoiados pelo docente António Figueiredo, com o projeto “Projeto RM-1”. “Padaria/ Pastelaria Vegan” foi o projeto premiado com o 2º lugar, seguindo-se a ideia “Cleaning Birds” com o 3º lugar e a “Casa do Míscaro” em 4ºlugar.

No decorrer desta iniciativa os alunos do 5ºB da Escola Básica Ferreira Lapa proporcionaram um momento musical a todos os presentes.