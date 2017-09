14 de outubro – Viseu

REALIDADES E DESAFIOS

nos âmbitos, hospitalar, comunitário e espiritual

Quando celebra o seu 10.º aniversário, a Federação Nacional de Voluntariado em Saúde – FNVS, leva a efeito a 14 de outubro próximo, na cidade de Viseu, o 9.º Encontro Nacional do Voluntariado em Saúde, desta vez subordinado ao tema geral “Realidades e Desafios” e aos subtemas “âmbitos, hospitalar, comunitário e espiritual”.

O evento, acontecimento anual e muito importante, não só no contexto da FNVS, mas também no do voluntariado em geral em Portugal, destina-se a todos os públicos, sejam cidadãos em nome individual sejam Organizações de voluntariado e outras. Todos são bem-vindos, de modo particular, os dirigentes, os voluntários e outros colaboradores das Organizações (filiadas ou não na FNVS) que atuam no campo da saúde, seja em contexto de Unidade de Saúde ou Resposta Social, seja em contexto comunitário ou outro