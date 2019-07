A CDU apresentou o primeiro candidato pelo círculo eleitoral de Viseu às eleições legislativas de Outubro, Miguel Tiago, em Lamego

Depois de uma primeira iniciativa de apresentação na cidade de Viseu, foi agora a vez de Lamego tomar contato com Miguel Tiago, 1º Candidato da CDU pelo círculo eleitoral de Viseu.

No parque da cidade, o candidato apresentou o projeto da CDU, perante uma larga plateia de apoiantes e afirmou o seu compromisso com a campanha eleitoral e o distrito, afirmando o objectivo fundamental de eleger deputados pelo círculo.

Na iniciativa, Miguel Tiago afirmou que “mesmo sem eleitos directamente pelo distrito, o Grupo Parlamentar do PCP foi o que mais vezes levantou os problemas dos trabalhadores do distrito de Viseu, imaginem o que pode ser feito pelas populações e o desenvolvimento da região, se elegermos aqui deputados da CDU“, concluiu.

De acordo com a CDU de Viseu, os grupos parlamentares do PCP e do PEV são os que participam a todo o tempo nas diversas lutas das populações do distrito, desde as lutas locais às lutas nacionais.

Afirmou ainda, Miguel Tiago, que as conquistas da legislatura e a reposição de vencimentos e direitos só foram possíveis devido à força da CDU e que só reforçando a CDU no parlamento poderá ser possível não recuar nessas conquistas e até avançar.

Sob o lema de “Avançar é preciso – Andar para trás não!” a CDU aposta forte nesta campanha com uma grande mobilização dos seus simpatizantes e activistas e aponta para o dia 13 de Junho a realização de umalmoço convívio, em Viseu, que contará com a presença de Jerónimo de Sousa, Secretário-Geral do PCP.

Contacto: