A nova imagem institucional do Município de Lamego já está na rua e será adotada a partir de agora em todos os suportes de comunicação da autarquia. Apresentada ontem publicamente no Teatro Ribeiro Conceição, a nova identidade funde os valores da História, do Território e do Trabalho, com o verde, a cor do município. Esta simbologia local materializa o princípio “de que todos os Lamecenses são obreiros do nosso futuro coletivo”, explica o Presidente Ângelo Moura.

A tarefa de conceção e execução do nova imagem foi feita por técnicos da autarquia, corporizando num símbolo: a história ancestral do Município de Lamego, desde a visigótica Igreja de S. Pedro de Balsemão até ao estilo neobarroco do Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, representada pelo castelo, classificado como Monumento Nacional desde 1910; o território que se estende do Montemuro ao Douro, atravessado pelos rios Balsemão e Varosa, representado pelos socalcos do Douro Património da Humanidade; e o valor trabalho, materializado pelo favo de mel.

A sessão pública de apresentação da nova imagem simbólica identificativa do concelho começou com uma atuação musical de Joana Barradas, ao piano, e de Diamantino Nogueira, ao violino, que interpretaram composições do autor alemão Oskar Rieding. No final, o público pode apreciar “em primeira mão” a nova caracterização aplicada a viaturas municipais.