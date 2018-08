A Corrida da Emoção regressa a Viseu

Estão abertas as inscrições para a Corrida da Emoção, que se realiza no dia 23 de setembro,

pelas 10h30, em Viseu. A quinta edição da EDP Running Wonders Viseu, prova integrada no

circuito EDP Running Wonders terá a meta instalada no Parque do Fontelo e o secretariado e

restantes atividades da corrida a ocorrer no Solar do Vinho do Dão.

Para além da prova de meia maratona (21k), o evento conta ainda com uma míni maratona (10k)

e uma caminhada solidária (5k). Todos os participantes podem ainda usufruir de diversas

atividades proporcionadas pela organização, como a Running Care, com rastreios de saúde

gratuitos, e a Running Village, com uma mostra de produtos e serviços da região, para além de

diversas atividades lúdico-desportivas de preparação para as corridas.

A etapa EDP Running Wonders Viseu, faz parte programa da ‘Festa das Vindimas’, um evento local que decorre entre os dias 21 e 23 de setembro, para celebrar “a identidade vinhateira de

toda a região” do Dão, nas palavras do presidente da Câmara, Almeida Henriques. A EDP Meia

Maratona do Dão é uma organização da GlobalSport, em parceria com a Câmara Municipal de

Viseu. O evento tem transmissão televisiva para todo o mundo através da TVI e TVI24.

As inscrições podem ser realizadas através do site www.runningwonders.com. O valor de

participação é de 17€ (dezassete euros) para a meia maratona, 13€ (treze euros) para a míni

maratona e 5€ (cinco euros) para a caminhada. Estes valores são válidos até ao dia 16 de

setembro (após essa data serão atualizados). Inscrições para a caminhada também estarão

disponíveis em parceiros locais.