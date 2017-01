“A Escola desce ao Mercado” em Lamego

Na próxima quinta-feira de manhã, “A Escola desce ao Mercado” para promover os produtos agrícolas endógenos do concelho de Lamego e dinamizar o Mercado Municipal, no dia em que por hábito regista maior afluência. Na prática, este evento será dinamizado pelos alunos de “Gestão e Produção de Cozinha” da Escola de Hotelaria e Turismo do Douro-Lamego (EHTD-L) que vão servir algumas iguarias gastronómicas concebidas por si e confecionadas com produtos que os próprios comerciantes do Mercado têm nas suas bancas.

A partir das 9 horas, os lamecenses vão poder provar receitas muito originais: Picado de Abelha, Espetada de Cozido, Tarte de Lamego, Creme de Cogumelos e Punheta de Bacalhau. Também vão ser oferecidos flyers com estas receitas e haverá uma forte componente de animação.

Com um grande dose de imaginação, o evento “A Escola desce ao Mercado” ambiciona ainda divulgar junto da população o trabalho que diariamente é desenvolvido pela EHTD-L. Tem o apoio institucional da Câmara Municipal de Lamego.