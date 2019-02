A FINAL DO FESTIVAL DA CANÇÃO 2019 É JÁ NO PRÓXIMO SÁBADO!

Sábado, dia 2 de março, vamos conhecer o grande vencedor do Festival da Canção 2019. Acompanhe a emissão a partir das 21h15, em direto do Portimão Arena, com apresentação de Filomena Cautela e Vasco Palmeirim.

Calema, Mariana Bragada, Matay, Surma, NBC, Madrepaz, Conan Osíris e Ana Cláudia são os intérpretes das 8 canções finalistas que vão estar em competição para representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que este ano se realiza em Telaviv, Israel.

E como a RTP quer que este seja um espetáculo realmente para todos foi ainda mais longe na sua missão. A Grande Final do Festival da Canção 2019 contará com o serviço de audiodescrição, disponível no TDT e em todas as operadoras de cabo. Para usufruir deste serviço, o telespetador com deficiência visual deverá apenas ativar a funcionalidade pretendida na sua set-top box.