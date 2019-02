A importância do sabugueiro no Vale Varosa

Presidente da Câmara Municipal de Tarouca, Valdemar Pereira, participou no dia 6 de fevereiro numa palestra alusiva ao cultivo do sabugueiro, que decorreu na Escola EB2,3/S Dr. José Leite de Vasconcelos, com o objetivo de sensibilizar os jovens alunos presentes para a importância do cultivo do sabugueiro no concelho, enquanto importante fonte de receita para os agricultores tarouquenses.

O setor agrícola assume-se como um pilar base do desenvolvimento do Concelho de Tarouca, posicionando-se neste âmbito a baga de sabugueiro em papel de destaque, enquanto produto endógeno de referência no Vale Varosa.

O autarca destacou o facto do Vale Varosa ser uma região onde se produz sabugueiro de excelência, graças ao seu elevado grau de brix (doçura da baga do sabugueiro), o que garante escoamento total da produção, exportada maioritariamente para a Alemanha, Holanda e Áustria.

Nos últimos anos tem-se vindo a registar um aumento significativo da produção, sendo a Régiefrutas uma infraestrutura importante para transformar a baga em mosto, garantindo assim melhores condições de acondicionamento do produto para colocação no mercado, assumindo-se também como fundamental na área de investigação, com protocolos celebrados entre várias universidades do país.